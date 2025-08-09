Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 9 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos