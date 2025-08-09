Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 9 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

