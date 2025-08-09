Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 9 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla