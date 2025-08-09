Sábado, 09 de Agosto 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 9 de agosto prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

