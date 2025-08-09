Sábado, 09 de Agosto 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

El clima en Tlaquepaque para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

