Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 27 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 28 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Lunes 29 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Miércoles 1 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21