Sábado, 27 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 27 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 28 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 29 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Miércoles 1 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones