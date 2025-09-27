Sábado, 27 de Septiembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

