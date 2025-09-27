Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

