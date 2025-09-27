Sábado, 27 de Septiembre 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 27 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 28 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

