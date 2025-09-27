Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 27 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 4 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

