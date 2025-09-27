Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Domingo 28 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos