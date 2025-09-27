Sábado, 27 de Septiembre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

El clima en Guadalajara para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 28 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

