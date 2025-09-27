Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 27 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 55% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

