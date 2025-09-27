Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 27 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 55% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Guadalajara