Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este sábado 27 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

