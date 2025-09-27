Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 27 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México