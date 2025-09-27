Sábado, 27 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 27 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se anuncia, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones