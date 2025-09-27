Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 27 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

