Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 27 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12