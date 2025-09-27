Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

