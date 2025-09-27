Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Viernes 3 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Monterrey