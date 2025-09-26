Jueza fija audiencia a contralmirante Fernando Farías acusado de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina señalado como prófugo en la investigación por una red de huachicol fiscal en las aduanas, fue citado a comparecer el próximo 1 de octubre a las 9:00 horas ante la jueza de control del penal del Altiplano, Nancy Selene Hidalgo Pérez, quien previamente emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos relacionados con hidrocarburos, dentro de la causa penal 325/2025.

De no presentarse a la audiencia, la suspensión provisional que le fue otorgada por la jueza del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, Emma Cristina Carlos Ávalos, quedará sin efecto y con ello, la Fiscalía General de la República (FGR) quedará facultada para ejecutar su detención.

Cabe recordar que dicha medida había sido concedida en favor del sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a fin de evitar su captura inmediata.

En cumplimiento al requerimiento de la jueza de amparo, la jueza federal del Centro de Justicia Penal con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), Nancy Selene Hidalgo Pérez, notificó formalmente que la audiencia inicial dentro del proceso penal 325/2025 se llevará a cabo en la fecha y hora mencionadas, conforme a lo establecido en el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, quedó asentado el citatorio para el acusado, con las implicaciones legales correspondientes.

Según acuerdos publicados en listas de amparo, el pasado 17 de septiembre Farías Laguna pagó la garantía de 49 mil pesos para que la suspensión provisional se mantenga vigente y el 24 de septiembre notificó a la jueza de Distrito que sus cuentas bancarias y las de sus familiares fueron bloqueadas.

Por lo que solicitó una medida de seguridad, en cuanto a la garantía, la fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente para que pueda acceder al beneficio de gozar de su libertad durante el proceso.

