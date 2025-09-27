Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga