Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 27 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 27 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 4 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

