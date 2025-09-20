Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 20 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

