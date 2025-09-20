Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 20 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México