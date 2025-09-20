Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este sábado 20 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos