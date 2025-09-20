Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 20 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

