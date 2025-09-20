Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 20 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Jueves 25 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 26 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 27 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

