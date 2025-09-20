Sábado, 20 de Septiembre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 20 de septiembre anticipa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

