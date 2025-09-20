Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 20 de septiembre anticipa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 24 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey