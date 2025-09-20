Sábado, 20 de Septiembre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este sábado 20 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

