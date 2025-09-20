Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 20 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

