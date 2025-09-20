Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 20 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Monterrey