Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 20 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

