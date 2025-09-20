Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 20 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque