Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 20 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16