Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 20 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

