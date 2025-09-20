Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 20 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos