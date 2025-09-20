Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 20 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

