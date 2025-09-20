Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 20 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala