Sábado, 20 de Septiembre 2025

Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este sábado 20 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

