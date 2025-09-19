Equinoccio de otoño 2025: ¿Cuándo y a qué hora será en México?

El otoño es la estación preferida por quienes disfrutan contemplar cómo los árboles se transforman en una paleta de colores ocres, rojos y dorados. Esta época marca el inicio del descenso de las temperaturas y representa, para muchos, el comienzo de una nueva etapa: una transición entre el calor del verano y el frío del invierno.

Además del cambio climático, el otoño se distingue por celebraciones tradicionales como el Día de Muertos y Halloween, así como por el uso de ropa más abrigadora. También se relaciona con un evento astronómico importante: el equinoccio de otoño, que señala formalmente el inicio de esta estación.

¿Qué es el equinoccio de otoño?

Este fenómeno astronómico ocurre cuando el Sol se encuentra alineado directamente con el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración casi igual. En el hemisferio norte —en países como México, Estados Unidos o los de Europa— el equinoccio de otoño tiene lugar a finales de septiembre y la estación se extiende hasta fines de diciembre. Por el contrario, en el hemisferio sur, este fenómeno sucede entre finales de marzo y mediados de junio. Es decir, mientras en el norte es otoño, en el sur están saliendo del verano para entrar al invierno.

¿Cómo se puede observar este fenómeno?

Según National Geographic, a diferencia de eventos como eclipses o superlunas, el equinoccio no es tan fácil de observar a simple vista. Se recomienda seguir el movimiento de las sombras proyectadas por el Sol. Durante este día, el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador celeste, y la sombra que se genera es muy particular de este momento del año.

En México, sitios arqueológicos como Chichén Itzá (Yucatán), El Tajín (Veracruz), Monte Albán (Oaxaca) o Teotihuacán (Estado de México) ofrecen espectáculos únicos gracias a su orientación arquitectónica y ubicación estratégica.

No obstante, si no puedes acudir a alguno de estos lugares, el mismo medio sugiere una alternativa sencilla: observar la sombra de un objeto vertical como un poste. Al mediodía, la sombra será la más corta del año y el ángulo que forme con el suelo corresponderá a la latitud del lugar donde te encuentres.

¿Cuándo ocurrirá el equinoccio de otoño este año?

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, este año el equinoccio de otoño sucederá el lunes 22 de septiembre a las 18:20 horas GMT. En México, esto será a las 12:20 del mediodía, marcando oficialmente el inicio del otoño en el hemisferio norte.

EE