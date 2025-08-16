Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 16 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

