Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 16 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque