Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 83%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

