Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 83%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

