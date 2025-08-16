Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 83%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México