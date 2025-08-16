Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 83%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

