Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

