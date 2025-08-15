Conoce la sanción que podrán recibir los franeleros en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes una reforma que establece sanciones de hasta 36 horas de arresto para quienes hagan un uso no autorizado del espacio público o lo bloqueen de manera indebida. Esta medida contempla, entre otros casos, a los llamados “franeleros”, personas que apartan lugares de estacionamiento de forma informal.

Con un total de 53 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa recibió un respaldo unánime de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local. La reforma fue presentada con el objetivo de garantizar un mayor orden en las calles y zonas públicas de la capital.

De acuerdo con las autoridades, la nueva normativa busca reforzar la seguridad, mejorar la movilidad urbana y evitar conflictos derivados de la ocupación irregular de espacios públicos. Se espera que, con esta medida, disminuyan prácticas como la reserva ilegal de lugares para estacionarse, lo que suele generar fricción entre ciudadanos y caos vial.

#ÚltimaHora �� El #CongresoCDMX aprueba sancionar con hasta 36 horas de arresto a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización, incluyendo a las personas conocidas como “franeleros”. pic.twitter.com/Ik8kKQmESY— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 15, 2025

Además, se pretende regular de manera más estricta el uso del espacio urbano, promoviendo su utilización con base en permisos oficiales y bajo condiciones que respeten la convivencia social.

La disposición ya forma parte del marco legal de la capital y su aplicación quedará a cargo de las autoridades correspondientes, quienes podrán imponer sanciones de carácter administrativo a quienes infrinjan la nueva normativa.

EE