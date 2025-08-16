Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

