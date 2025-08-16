Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla