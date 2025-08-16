Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 16 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 91%.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga