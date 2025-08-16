Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 16 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 91%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

