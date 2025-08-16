Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 84%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa