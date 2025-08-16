Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 84%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

