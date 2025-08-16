Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 16 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 66%.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga