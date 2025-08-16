Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 90%.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey