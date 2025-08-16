Sábado, 16 de Agosto 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este sábado 16 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 90%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

