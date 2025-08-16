Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este sábado 16 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 19 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 21 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta