Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este sábado 16 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 19 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

