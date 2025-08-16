Sábado, 16 de Agosto 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este sábado 16 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 19 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

