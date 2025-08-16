Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 16 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.Según se anuncia, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto