Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 16 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se anuncia, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

