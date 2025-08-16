Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 16 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este sábado 16 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

