Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 9 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15