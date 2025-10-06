Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 6 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 71%.

Según se establece, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

