Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 6 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 88%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

