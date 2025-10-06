Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 6 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México