Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 6 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

