Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 6 de octubre determina que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Según se establece, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Sábado 11 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22