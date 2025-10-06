Lunes, 06 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 6 de octubre determina que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Sábado 11 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

