Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 6 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

