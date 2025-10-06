Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 6 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 6 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Según se establece, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa