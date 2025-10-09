Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Ciclón

"Raymond" aparecerá en horas y afectará a estos estados por su trayectoria

"Raymond" se desplazará durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur, según el pronóstico del SMN

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El posible ciclón tropical ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit. EFE / ARCHIVO

El posible ciclón tropical ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit. EFE / ARCHIVO

"Raymond", el ciclón tropical número 17 de la presente temporada, aparecerá dentro de poco en el Pacífico mexicano; informó este jueves 9 de octubre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La dependencia mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

No te pierdas: Jueves fresco y con lluvia posible a esta hora en Guadalajara

Zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero. Se localiza aproximadamente a 130 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Incrementa a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos dos días.

Revisa: "Priscilla" baja potencia, pero aún afectará a esta zona de México

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.

Aunque es pronto para nombrarlo, de seguir su evolución, este fenómeno podría dar forma al siguiente ciclón de la temporada de nombre "Raymond".

Lee: Fenómenos traerán lluvias torrenciales a estas regiones de México

ESPECIAL / Conagua 
ESPECIAL / Conagua 

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 16 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: "Alvin", "Bárbara", "Cosme", "Dalila", "Erick", "Flossie", "Gil", "Henriette", "Ivo", "Juliette", "Kiko", "Lorena", "Mario", "Narda", "Octave" y "Priscilla". De ellos, diez han alcanzado la categoría de huracanes.

Consulta: Llega nuevo frente frío a México este día y afectará a esta región

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones