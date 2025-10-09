"Raymond", el ciclón tropical número 17 de la presente temporada, aparecerá dentro de poco en el Pacífico mexicano ; informó este jueves 9 de octubre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La dependencia mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero . Se localiza aproximadamente a 130 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Incrementa a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos dos días .

La zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical durante el viernes bordeará las costas de Michoacán, Colima y Jalisco , desplazándose durante el sábado y domingo hacia Baja California Sur. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados; además de Sinaloa y Nayarit.

Aunque es pronto para nombrarlo, de seguir su evolución, este fenómeno podría dar forma al siguiente ciclón de la temporada de nombre "Raymond".

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 16 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: "Alvin", "Bárbara", "Cosme", "Dalila", "Erick", "Flossie", "Gil", "Henriette", "Ivo", "Juliette", "Kiko", "Lorena", "Mario", "Narda", "Octave" y "Priscilla". De ellos, diez han alcanzado la categoría de huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

